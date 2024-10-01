Baza: в Москве госпитализирован Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса

В Москве госпитализировали российского актера и режиссера Василия Ливанова. Об этом сообщает Baza. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в советской экранизации книг Артура Конан Дойла.
«В Москве госпитализирован актер и кинорежиссер Василий Ливанов. По предварительной информации, у него случился инсульт», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру стало плохо еще 29 сентября. Родственники 89-летнего актера вызвали скорую помощь.
Цикл многосерийных телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были сняты в 1979—1986 годах. Главную роль сыграл Василий Ливанов. Его интерпретация культового персонажа понравилась зрителям. В 2006 году Ливанов был удостоен почетным членством ордена Британской империи за исполнение роли Шерлока Холмса.
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