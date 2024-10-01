Baza: в Москве госпитализирован Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса

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Василий Ливанов был госпитализирован в Москве Фото:

В Москве госпитализировали российского актера и режиссера Василия Ливанова. Об этом сообщает Baza. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в советской экранизации книг Артура Конан Дойла.

«В Москве госпитализирован актер и кинорежиссер Василий Ливанов. По предварительной информации, у него случился инсульт», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру стало плохо еще 29 сентября. Родственники 89-летнего актера вызвали скорую помощь.

Цикл многосерийных телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были сняты в 1979—1986 годах. Главную роль сыграл Василий Ливанов. Его интерпретация культового персонажа понравилась зрителям. В 2006 году Ливанов был удостоен почетным членством ордена Британской империи за исполнение роли Шерлока Холмса.

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В Москве госпитализировали российского актера и режиссера Василия Ливанова. Об этом сообщает Baza. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в советской экранизации книг Артура Конан Дойла. «В Москве госпитализирован актер и кинорежиссер Василий Ливанов. По предварительной информации, у него случился инсульт», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру стало плохо еще 29 сентября. Родственники 89-летнего актера вызвали скорую помощь. Цикл многосерийных телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были сняты в 1979—1986 годах. Главную роль сыграл Василий Ливанов. Его интерпретация культового персонажа понравилась зрителям. В 2006 году Ливанов был удостоен почетным членством ордена Британской империи за исполнение роли Шерлока Холмса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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