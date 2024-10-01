В Кремле дали понять, будет ли РФ подписывать с США новый ДСНВ

Песков: Россия не будет подписывать ДСНВ без учета изменений в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
РФ не будет подписывать новый ДСНВ в ближайшее время, передает Дмитрий Песков Фото:

Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию.

«Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий.

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Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. «Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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