В Кремле дали понять, будет ли РФ подписывать с США новый ДСНВ

Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию.
«Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий.
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Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. «Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий.