В Кремле дали понять, будет ли РФ подписывать с США новый ДСНВ

Песков: Россия не будет подписывать ДСНВ без учета изменений в Европе

01 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

РФ не будет подписывать новый ДСНВ в ближайшее время, передает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. «Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. «Обсуждение вопросов стратегической безопасности без учета происходящих в Европе изменений и без затрагивания ситуации было бы, по меньшей мере, неразумно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Это заявление созвучно с ранее высказанными позициями Владимира Путина, который подчеркивал необходимость трезвого взгляда на текущую обстановку. Россия намерена обсуждать дальнейшие шаги в контексте реально сложившихся условий.