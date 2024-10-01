Федерацию гимнастики возглавил гендиректор РЖД

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров стал первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
«Олег Белозеров избран первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что с 1 октября в России все гимнастические виды спорта объединятся в одну федерацию. Она будет основана на базе Федерации спортивной гимнастики и объединит Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин отметил, что объединение федераций направлено на развитие гимнастики и улучшение спортивных достижений. Белозеров, выдвинутый на пост президента от Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и поддержанный министром спорта, стал единственным кандидатом и обещал создать условия для развития объединенной федерации, подчеркнув важность поддержки спортсменов.
Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики после формирования объединенной Федерации гимнастики России. Она заявила о намерении сосредоточиться на тренерской работе и не будет входить в президиум. Винер занимала должность с 2008 года.
7 сентября руководства нескольких федераций, включая спортивную гимнастику и прыжки на батуте, решили объединиться в одну организацию под названием Федерация гимнастики России. Инициативу озвучил глава Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов в августе 2024 года, передает Pravda.Ru.
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