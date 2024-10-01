Общество Здоровье Врач раскрыла пять секретов долголетия Врач Драпкина: правильное питание и сон способствуют долголетию 01 октября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 + Врачи напомнили, что ходьба помогает продлить жизнь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Для поддержания хорошей физической формы и долголетия важно правильно питаться, высыпаться, вести активный образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Об этом рассказала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина. «Для поддержания отличного физического состояния и увеличения продолжительности жизни крайне важно контролировать свой рацион питания. Рекомендуется ежедневно употреблять как минимум пять порций свежих фруктов и овощей, что составляет около 400 граммов», — цитирует aif.ru Оксану Драпкину. Помимо правильного питания эксперт рекомендует отказаться от курения и алкоголя, высыпаться от 7 до 9 часов в сутки, не менее 20 минут в день уделять физической активности и общаться с людьми. Как ранее сообщало URA.RU, ученые пришли к выводу, что продлить жизнь помогает ходьба. По словам экспертов, рекомендуется ходить минимум десять минут ежедневно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для поддержания хорошей физической формы и долголетия важно правильно питаться, высыпаться, вести активный образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Об этом рассказала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина. «Для поддержания отличного физического состояния и увеличения продолжительности жизни крайне важно контролировать свой рацион питания. Рекомендуется ежедневно употреблять как минимум пять порций свежих фруктов и овощей, что составляет около 400 граммов», — цитирует aif.ru Оксану Драпкину. Помимо правильного питания эксперт рекомендует отказаться от курения и алкоголя, высыпаться от 7 до 9 часов в сутки, не менее 20 минут в день уделять физической активности и общаться с людьми. Как ранее сообщало URA.RU, ученые пришли к выводу, что продлить жизнь помогает ходьба. По словам экспертов, рекомендуется ходить минимум десять минут ежедневно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям