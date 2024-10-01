Врач раскрыла пять секретов долголетия

Для поддержания хорошей физической формы и долголетия важно правильно питаться, высыпаться, вести активный образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Об этом рассказала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина.
«Для поддержания отличного физического состояния и увеличения продолжительности жизни крайне важно контролировать свой рацион питания. Рекомендуется ежедневно употреблять как минимум пять порций свежих фруктов и овощей, что составляет около 400 граммов», — цитирует aif.ru Оксану Драпкину.
Помимо правильного питания эксперт рекомендует отказаться от курения и алкоголя, высыпаться от 7 до 9 часов в сутки, не менее 20 минут в день уделять физической активности и общаться с людьми.
Как ранее сообщало URA.RU, ученые пришли к выводу, что продлить жизнь помогает ходьба. По словам экспертов, рекомендуется ходить минимум десять минут ежедневно.
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