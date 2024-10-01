Врач раскрыла пять секретов долголетия

Врач Драпкина: правильное питание и сон способствуют долголетию
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Врачи напомнили, что ходьба помогает продлить жизнь Фото:

Для поддержания хорошей физической формы и долголетия важно правильно питаться, высыпаться, вести активный образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Об этом рассказала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина.

«Для поддержания отличного физического состояния и увеличения продолжительности жизни крайне важно контролировать свой рацион питания. Рекомендуется ежедневно употреблять как минимум пять порций свежих фруктов и овощей, что составляет около 400 граммов», — цитирует aif.ru Оксану Драпкину.

Помимо правильного питания эксперт рекомендует отказаться от курения и алкоголя, высыпаться от 7 до 9 часов в сутки, не менее 20 минут в день уделять физической активности и общаться с людьми.

Как ранее сообщало URA.RU, ученые пришли к выводу, что продлить жизнь помогает ходьба. По словам экспертов, рекомендуется ходить минимум десять минут ежедневно.

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Для поддержания хорошей физической формы и долголетия важно правильно питаться, высыпаться, вести активный образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Об этом рассказала главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина. «Для поддержания отличного физического состояния и увеличения продолжительности жизни крайне важно контролировать свой рацион питания. Рекомендуется ежедневно употреблять как минимум пять порций свежих фруктов и овощей, что составляет около 400 граммов», — цитирует aif.ru Оксану Драпкину. Помимо правильного питания эксперт рекомендует отказаться от курения и алкоголя, высыпаться от 7 до 9 часов в сутки, не менее 20 минут в день уделять физической активности и общаться с людьми. Как ранее сообщало URA.RU, ученые пришли к выводу, что продлить жизнь помогает ходьба. По словам экспертов, рекомендуется ходить минимум десять минут ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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