Глава Минобороны Украины решил уволить своих заместителей

Рустем Умеров решил уволить своих заместителей, некоторые из них уйдут на другие должностиФото: Официальный сайт президента Украины
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров решил уволить троих своих заместителей. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган», — передает слова Умерова telegram-канал украинского ведомства. Некоторые из его замов уйдут работать на другие должности. Министр также анонсировал реформирование системы оборонных закупок в своей стране.
Ранее украинские СМИ начали предполагать, что сам Умеров вскоре может лишиться своей должности. Соответствующее решение якобы уже было принято в середине сентября.
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров решил уволить троих своих заместителей. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган», — передает слова Умерова telegram-канал украинского ведомства. Некоторые из его замов уйдут работать на другие должности. Министр также анонсировал реформирование системы оборонных закупок в своей стране. Ранее украинские СМИ начали предполагать, что сам Умеров вскоре может лишиться своей должности. Соответствующее решение якобы уже было принято в середине сентября.