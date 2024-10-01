Глава Минобороны Украины решил уволить своих заместителей

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Рустем Умеров решил уволить своих заместителей, некоторые из них уйдут на другие должности Фото:

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров решил уволить троих своих заместителей. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган», — передает слова Умерова telegram-канал украинского ведомства. Некоторые из его замов уйдут работать на другие должности. Министр также анонсировал реформирование системы оборонных закупок в своей стране.

Ранее украинские СМИ начали предполагать, что сам Умеров вскоре может лишиться своей должности. Соответствующее решение якобы уже было принято в середине сентября.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров решил уволить троих своих заместителей. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган», — передает слова Умерова telegram-канал украинского ведомства. Некоторые из его замов уйдут работать на другие должности. Министр также анонсировал реформирование системы оборонных закупок в своей стране. Ранее украинские СМИ начали предполагать, что сам Умеров вскоре может лишиться своей должности. Соответствующее решение якобы уже было принято в середине сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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