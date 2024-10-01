ВС РФ повредили критическую инфраструктуру в Херсонской области

ВС РФ повредили критическую инфраструктуру на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в Херсонской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал Александр Прокудин в своем telegram-канале. Его слова цитирует РИА Новости. О каких именно объектах идет речь, в посте не уточняется.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.