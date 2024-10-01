ВС РФ повредили критическую инфраструктуру в Херсонской области

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ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ повредили критическую инфраструктуру на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в Херсонской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал Александр Прокудин в своем telegram-канале. Его слова цитирует РИА Новости. О каких именно объектах идет речь, в посте не уточняется.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ.

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ВС РФ повредили критическую инфраструктуру на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в Херсонской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин. «Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал Александр Прокудин в своем telegram-канале. Его слова цитирует РИА Новости. О каких именно объектах идет речь, в посте не уточняется. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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