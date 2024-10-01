FT: украинские военные на передовой выступили за переговоры с РФ

01 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

ВСУ боятся того, что украинский конфликт затянется до бесконечности Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ начинают выступать за переговоры с Россией. Об этом пишут иностранные журналисты из Financial Times на основе опроса военных. По словам авторов материала, украинские солдаты боятся, что конфликт может затянуться. «Теперь я за переговоры», — приводят журналисты слова одного из украинских военных. Другие солдаты также высказываются по поводу окончания конфликта с Россией, отмечая, что Киев не сможет вернуться к границам 1991 года. Но именно этого и добивается украинский лидер Владимир Зеленский. Он неоднократно заявлял, что только это может остановить украинский конфликт. На Украине пытаются продвинуть странам Запада свою «формулу мира», по которой Россия, якобы, должна будет вернуть Киеву территории. Также по мнению Зеленского формула мира заключается в нанесении ударов по РФ дальнобойным оружием. В России отмечали, что Москва по прежнему открыта к завершению конфликта при условии, если Киев уберет своих военных с территорий, освобожденных РФ к настоящему моменту. Запад начал усиливать давление на Украину для переговоров с Россией, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ начинают выступать за переговоры с Россией. Об этом пишут иностранные журналисты из Financial Times на основе опроса военных. По словам авторов материала, украинские солдаты боятся, что конфликт может затянуться. «Теперь я за переговоры», — приводят журналисты слова одного из украинских военных. Другие солдаты также высказываются по поводу окончания конфликта с Россией, отмечая, что Киев не сможет вернуться к границам 1991 года. Но именно этого и добивается украинский лидер Владимир Зеленский. Он неоднократно заявлял, что только это может остановить украинский конфликт. На Украине пытаются продвинуть странам Запада свою «формулу мира», по которой Россия, якобы, должна будет вернуть Киеву территории. Также по мнению Зеленского формула мира заключается в нанесении ударов по РФ дальнобойным оружием. В России отмечали, что Москва по прежнему открыта к завершению конфликта при условии, если Киев уберет своих военных с территорий, освобожденных РФ к настоящему моменту. Запад начал усиливать давление на Украину для переговоров с Россией, передает RT.