Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин указал на возросшую роль Китая на международной арене Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля.

Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество.

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Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль. «Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля. Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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