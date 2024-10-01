В мире Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР 01 октября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 + Владимир Путин указал на возросшую роль Китая на международной арене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль. «Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля. Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль. «Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля. Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям