Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль.
«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля.
Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество.
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Президент России Владимир Путин обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину в честь 75-летия со дня образования Республики. Он назвал Си Цзиньпина дорогим другом, сообщает Кремль. «Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении. Его приводит сайт Кремля. Путин отметил экономическое развитие союзника. По его словам, нынешний лидер страны сделал многое на мировой арене. Глава РФ сообщил, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество.