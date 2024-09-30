30 сентября 2024

Известия: Россия не будет подписывать новый ДСНВ с Вашингтоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Вашингтон готов заключить новый ДСНВ с РФ Фото:

Россия не будет подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за угрозы со стороны Вашингтона. Об этом заявил высокопоставленный чиновник.

«Мы приостановили свое участие в договоре СНВ-3 из-за действий Вашингтона. И не пойдем на подписание нового соглашения», — пишет «Известия» со ссылкой на источник. По словам чиновника, ни о каком договоре не может идти речи, пока США продолжают поставлять оружие Украине и угрожают стратегическим вооружением.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость возобновления ДСНВ с США. Он заявил, что Россия готова к переговорам при определенных условиях. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, возобновление действия договора возможно, если Вашингтон откажется от стремления нанести «стратегическое поражение» России. В Белом Доме заявили, что готовы к переговорам с Москвой по этому вопросу. Там отметили, что текущая ситуация между РФ и США может привести к новому витку гонки вооружений.

Россия приостановила ДСНВ в феврале 2023 года. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что первое соглашение в 1991 году заключалось «в принципиально другой ситуации», однако сейчас Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам стратегической авиации РФ.

ДСНВ — это соглашение между Россией и США, которое ограничивает количество ядерных боезарядов и их носителей. Оно способствует снижению риска ядерной войны между двумя крупнейшими ядерными державами. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в России называют ДСНВ и СНВ-3.

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Россия не будет подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за угрозы со стороны Вашингтона. Об этом заявил высокопоставленный чиновник. «Мы приостановили свое участие в договоре СНВ-3 из-за действий Вашингтона. И не пойдем на подписание нового соглашения», — пишет «Известия» со ссылкой на источник. По словам чиновника, ни о каком договоре не может идти речи, пока США продолжают поставлять оружие Украине и угрожают стратегическим вооружением. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость возобновления ДСНВ с США. Он заявил, что Россия готова к переговорам при определенных условиях. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, возобновление действия договора возможно, если Вашингтон откажется от стремления нанести «стратегическое поражение» России. В Белом Доме заявили, что готовы к переговорам с Москвой по этому вопросу. Там отметили, что текущая ситуация между РФ и США может привести к новому витку гонки вооружений. Россия приостановила ДСНВ в феврале 2023 года. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что первое соглашение в 1991 году заключалось «в принципиально другой ситуации», однако сейчас Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам стратегической авиации РФ. ДСНВ — это соглашение между Россией и США, которое ограничивает количество ядерных боезарядов и их носителей. Оно способствует снижению риска ядерной войны между двумя крупнейшими ядерными державами. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в России называют ДСНВ и СНВ-3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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