Путин нашел способ, как при выдаче кредита снизить уровень мошенничества

Путин поручил ввести «период охлаждения» при оформлении кредита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил законодательно ввести в РФ период охлаждения при оформлении кредитов Фото:

Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников.

«Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны.

Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников. «Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны. Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...