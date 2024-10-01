Путин нашел способ, как при выдаче кредита снизить уровень мошенничества

Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников.
«Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны.
Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них.
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Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников. «Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны. Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них.