Путин нашел способ, как при выдаче кредита снизить уровень мошенничества

Путин поручил ввести «период охлаждения» при оформлении кредита

01 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил законодательно ввести в РФ период охлаждения при оформлении кредитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников. «Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны. Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поручил законодательно ввести так называемый «период охлаждения» в период между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. В этот промежуток времени можно будет отказаться от кредита. Таким образом заемщик может обезопасить себя от мошенников. «Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. <…> Поручено провести изменения, предусматривающие возможность отказаться от получения потребительского кредита в течение „периода охлаждения“ с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — отмечается на официальном сайте президента страны. Кроме того, согласно новым поручениям, которые дал Путин, кредиторы должны будут информировать заемщиков об условиях кредита через портал «Госуслуги». Еще весной этого года в АНО «Белый Интернет» рассказали о новых методах защиты граждан от мошенников. Внедрение «периода охлаждения» — один из них.