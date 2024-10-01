Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усманов Алишер , усманов алишер, сток, stock
Немецкие журналисты заявили, что Усманов внедрил «систему подкупа судей» Фото:

Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже.

«Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой.

Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже. «Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой. Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...