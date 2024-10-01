Немецкие журналисты заявили, что Усманов внедрил «систему подкупа судей»Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже.
«Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой.
Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро.
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Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже. «Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой. Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро.