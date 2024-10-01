Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала

01 октября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Немецкие журналисты заявили, что Усманов внедрил «систему подкупа судей» Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже. «Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой. Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. В эфире канала прозвучала информация о том, что Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже. «Обвинения в адрес бизнесмена прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Корреспондент утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт „систему подкупа судей“, вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам», — пишет «Коммерсант». В итоге гамбургский суд признал заявления журналиста клеветой. Самому телеканалу отныне запрещено распространять подобные материалы. В случае, если запрет будет нарушен, СМИ грозит административный арест или штраф 250 тысяч евро.