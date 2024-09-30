30 сентября 2024

В Петербурге запретили акцию траура по жертвам ВОВ из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на проведение памятной акции выдала мэрия Пушкинского района
Запрет на проведение памятной акции выдала мэрия Пушкинского района Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петребрге из-за коронавируса запретили проводить ежегодную акцию памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом распорядилась администрация Пушкинского района. Традиционный сбор хотели организовать 6 октября.

«Ежегодная траурная церемония у памятника „Формула скорби“ в городе Пушкина в этом году не состоится», — указано в группе Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Отказ в согласовании мемориальной акции подписал замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Постановлением правительства города запрещено проведение публичных мероприятий и их посещение до 31 декабря текущего года (если иное не предусмотрено Роспотребнадзором).

Ранее в РФ выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году. В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства заявили, что нашли способ бороться с этим вариантом коронавируса, пишет RT.

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В Санкт-Петребрге из-за коронавируса запретили проводить ежегодную акцию памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом распорядилась администрация Пушкинского района. Традиционный сбор хотели организовать 6 октября. «Ежегодная траурная церемония у памятника „Формула скорби“ в городе Пушкина в этом году не состоится», — указано в группе Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Отказ в согласовании мемориальной акции подписал замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Постановлением правительства города запрещено проведение публичных мероприятий и их посещение до 31 декабря текущего года (если иное не предусмотрено Роспотребнадзором). Ранее в РФ выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году. В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства заявили, что нашли способ бороться с этим вариантом коронавируса, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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