В Петербурге запретили акцию траура по жертвам ВОВ из-за коронавируса

В Санкт-Петребрге из-за коронавируса запретили проводить ежегодную акцию памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом распорядилась администрация Пушкинского района. Традиционный сбор хотели организовать 6 октября.
«Ежегодная траурная церемония у памятника „Формула скорби“ в городе Пушкина в этом году не состоится», — указано в группе Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Отказ в согласовании мемориальной акции подписал замглавы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Постановлением правительства города запрещено проведение публичных мероприятий и их посещение до 31 декабря текущего года (если иное не предусмотрено Роспотребнадзором).
Ранее в РФ выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году. В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства заявили, что нашли способ бороться с этим вариантом коронавируса, пишет RT.
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