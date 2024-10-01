США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине.
«США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС.
Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению.
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США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине. «США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению.