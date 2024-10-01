В мире В СВР указали на подлый план США из-за провала стратегии по Украине СВР: США намерены подорвать авторитет России на глобальном Юге 01 октября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + Сергей Нарышкин считает, что США пытаются осознанно пордорвать авторитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине. «США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине. «США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям