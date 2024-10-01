В СВР указали на подлый план США из-за провала стратегии по Украине

СВР: США намерены подорвать авторитет России на глобальном Юге
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин считает, что США пытаются осознанно пордорвать авторитет Фото:

США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине.

«США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению.

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США и Британия пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга. Об этом заявили в СВР, отмечая, что эти действия со стороны стран Запада инициированы в связи с провалом своей стратегии на Украине. «США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга», — уточнили в службе разведки. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ранее в Китае заявили о создании платформы «Друзья мира». Это часть мирного плана по разрешению конфликта на Украине. Страны глобального Юга призвали стороны конфликта к миру и взаимному уважению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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