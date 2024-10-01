Кадыров решил укрепить подразделения в Чечне для безопасности России

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан, кадыров адам
Рамзан Кадыров сообщил о создании новых резервных подразделений в Чечне Фото:

На территории Чеченской республики планируют создать новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. <…> Для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений», — уточнил Кадыров в своем telegram-канале. Он довел соответствующие поручения до ответственных лиц на своей территории.

Кадыров также отметил положительные изменения в регионе. В частности, он подчеркнул экономический и социальный рост. В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине воюют солдаты из группировки «Ахмат». Глава Чечни ранее сообщил об отправке новой группы бойцов.

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На территории Чеченской республики планируют создать новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. <…> Для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений», — уточнил Кадыров в своем telegram-канале. Он довел соответствующие поручения до ответственных лиц на своей территории. Кадыров также отметил положительные изменения в регионе. В частности, он подчеркнул экономический и социальный рост. В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине воюют солдаты из группировки «Ахмат». Глава Чечни ранее сообщил об отправке новой группы бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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