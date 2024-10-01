Кадыров решил укрепить подразделения в Чечне для безопасности России

01 октября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил о создании новых резервных подразделений в Чечне Фото: Роман Наумов © URA.RU На территории Чеченской республики планируют создать новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. <…> Для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений», — уточнил Кадыров в своем telegram-канале. Он довел соответствующие поручения до ответственных лиц на своей территории. Кадыров также отметил положительные изменения в регионе. В частности, он подчеркнул экономический и социальный рост. В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине воюют солдаты из группировки «Ахмат». Глава Чечни ранее сообщил об отправке новой группы бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Чеченской республики планируют создать новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. <…> Для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений», — уточнил Кадыров в своем telegram-канале. Он довел соответствующие поручения до ответственных лиц на своей территории. Кадыров также отметил положительные изменения в регионе. В частности, он подчеркнул экономический и социальный рост. В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине воюют солдаты из группировки «Ахмат». Глава Чечни ранее сообщил об отправке новой группы бойцов.