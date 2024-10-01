Пентагон поддержал очистку границы Израиля от военных объектов «Хезболлы»

Пентагон поддержал идею очистки израильско-ливанской границы от военных объектов шиитской группировки «Хезболла». Решение было принято с целью предотвращения угроз нападения со стороны ливанской организации, сообщили в министерстве обороны США.
«Они [министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант] пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит РИА Новости. Там уточнили, что члены «Хезболлы» таким образом не смогут осуществить нападение, как это сделало палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года, совершив атаку на северные районы Израиля.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что войска армии Израиля начали ограниченные наземные рейды на территории Ливана, направленные против «Хезболлы». Операция получила название «Северные стрелы». Сообщения о возможном вторжении ЦАХАЛа в Ливан начали поступать вечером 30 сентября. Уточняется, что Вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. С какой целью Израиль вводит войска в Ливан — в материале URA.RU.
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Пентагон поддержал идею очистки израильско-ливанской границы от военных объектов шиитской группировки «Хезболла». Решение было принято с целью предотвращения угроз нападения со стороны ливанской организации, сообщили в министерстве обороны США. «Они [министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант] пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы», — говорится в заявлении ведомства. Его приводит РИА Новости. Там уточнили, что члены «Хезболлы» таким образом не смогут осуществить нападение, как это сделало палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года, совершив атаку на северные районы Израиля. Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что войска армии Израиля начали ограниченные наземные рейды на территории Ливана, направленные против «Хезболлы». Операция получила название «Северные стрелы». Сообщения о возможном вторжении ЦАХАЛа в Ливан начали поступать вечером 30 сентября. Уточняется, что Вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. С какой целью Израиль вводит войска в Ливан — в материале URA.RU.