Следком обвинил во взятке фигурантов по делу о некачественных бронежилетов в МО

Двум обвиняемым в мошенничестве при поставках некачественных бронежилетов для бойцов российской армии добавили статью о взятке. Об этом сказано в официальных судебных документах.
«Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России, добавили статью о даче взятки», — заявлено в документах, содержание которых передает РИА Новости. Сумма взятки, согласно сообщению агентства, речь идет о крупной взятке
Ранее стало известно, что фигуранты дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны России некачественные бронежилеты, получили от ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в этих преступлениях.
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