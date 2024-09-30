30 сентября 2024

Следком обвинил во взятке фигурантов по делу о некачественных бронежилетов в МО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи привели подробности дела о некачественных бронежилетах
Следователи привели подробности дела о некачественных бронежилетах Фото:

Двум обвиняемым в мошенничестве при поставках некачественных бронежилетов для бойцов российской армии добавили статью о взятке. Об этом сказано в официальных судебных документах.

«Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России, добавили статью о даче взятки», — заявлено в документах, содержание которых передает РИА Новости. Сумма взятки, согласно сообщению агентства, речь идет о крупной взятке

Ранее стало известно, что фигуранты дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны России некачественные бронежилеты, получили от ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в этих преступлениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двум обвиняемым в мошенничестве при поставках некачественных бронежилетов для бойцов российской армии добавили статью о взятке. Об этом сказано в официальных судебных документах. «Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России, добавили статью о даче взятки», — заявлено в документах, содержание которых передает РИА Новости. Сумма взятки, согласно сообщению агентства, речь идет о крупной взятке Ранее стало известно, что фигуранты дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны России некачественные бронежилеты, получили от ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в этих преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...