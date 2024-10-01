В Кремле ответили на вопрос URA.RU об угрозах для Сирии со стороны Израиля

В Кремле не видят угроз для Сирии со стороны Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не видят непосредственных рисков для сирийского руководства
В Кремле не видят непосредственных рисков для сирийского руководства Фото:

В Кремле не видят непосредственных рисков для сирийского руководства в связи с начавшейся наземной операцией Израиля в Ливане и атаке Дамаска минувшей ночью. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Москва осуждает подобные удары по суверенному государству.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков. Но подобные удары по суверенному государству осуждаем. Мы наблюдаем, что география боевых действия расширяется. Это ведет к дестабилизации ситуации в регионе и к нагнетанию напряженности. Напряженность чрезвычайно губительная для всего региона и прилегающего к нему пространству. Мы сохраняем нашу глубокую озабоченность», — отметил Песков.

В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане. Также была произведена воздушная атака на Дамаск, в результате которой три человека погибли.

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В Кремле не видят непосредственных рисков для сирийского руководства в связи с начавшейся наземной операцией Израиля в Ливане и атаке Дамаска минувшей ночью. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Москва осуждает подобные удары по суверенному государству. «Мы находимся в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков. Но подобные удары по суверенному государству осуждаем. Мы наблюдаем, что география боевых действия расширяется. Это ведет к дестабилизации ситуации в регионе и к нагнетанию напряженности. Напряженность чрезвычайно губительная для всего региона и прилегающего к нему пространству. Мы сохраняем нашу глубокую озабоченность», — отметил Песков. В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане. Также была произведена воздушная атака на Дамаск, в результате которой три человека погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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