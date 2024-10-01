Пленный боец ВСУ заявил о готовности солдат развернуть орудия в сторону Киева

Солдат ВСУ Ярослав Диденко призвал своих сослуживцев сложить оружиеФото: Официальный сайт президента Украины
Украинский военнопленный солдат Ярослав Диденко рассказал российским журналистам, что ВСУ находятся в шаге от силового государственного переворота. Он уточнил, что морально они уже готовы к этому.
«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. <…> У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — сказал Диденко в разговоре с ТАСС. Он рассказал, что сейчас в рамках мобилизации в стране людей забирают на фронт из домов, с работы и просто с улиц. Диденко призвал своих сослуживцев отказываться от участия в боях.
Ранее другой солдат Украины Руслан Соловей заявил, что население страны находится сейчас в статусе «рабов». По его словам, граждане не готовы пока идти на восстание.
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Украинский военнопленный солдат Ярослав Диденко рассказал российским журналистам, что ВСУ находятся в шаге от силового государственного переворота. Он уточнил, что морально они уже готовы к этому. «Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. <…> У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — сказал Диденко в разговоре с ТАСС. Он рассказал, что сейчас в рамках мобилизации в стране людей забирают на фронт из домов, с работы и просто с улиц. Диденко призвал своих сослуживцев отказываться от участия в боях. Ранее другой солдат Украины Руслан Соловей заявил, что население страны находится сейчас в статусе «рабов». По его словам, граждане не готовы пока идти на восстание.