Пленный боец ВСУ заявил о готовности солдат развернуть орудия в сторону Киева

01 октября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ Ярослав Диденко призвал своих сослуживцев сложить оружие Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский военнопленный солдат Ярослав Диденко рассказал российским журналистам, что ВСУ находятся в шаге от силового государственного переворота. Он уточнил, что морально они уже готовы к этому. «Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. <…> У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — сказал Диденко в разговоре с ТАСС. Он рассказал, что сейчас в рамках мобилизации в стране людей забирают на фронт из домов, с работы и просто с улиц. Диденко призвал своих сослуживцев отказываться от участия в боях. Ранее другой солдат Украины Руслан Соловей заявил, что население страны находится сейчас в статусе «рабов». По его словам, граждане не готовы пока идти на восстание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский военнопленный солдат Ярослав Диденко рассказал российским журналистам, что ВСУ находятся в шаге от силового государственного переворота. Он уточнил, что морально они уже готовы к этому. «Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. <…> У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — сказал Диденко в разговоре с ТАСС. Он рассказал, что сейчас в рамках мобилизации в стране людей забирают на фронт из домов, с работы и просто с улиц. Диденко призвал своих сослуживцев отказываться от участия в боях. Ранее другой солдат Украины Руслан Соловей заявил, что население страны находится сейчас в статусе «рабов». По его словам, граждане не готовы пока идти на восстание.