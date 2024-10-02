В Челябинске снесли незаконный сельхозрынок, на который жаловались жители. Фото

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Сельхозярмарка стихийно возникла на месте парковки в конце сентября
Сельхозярмарка стихийно возникла на месте парковки в конце сентября Фото:

В Челябинске демонтирована нелегальная сельхозярмарка по улице Чичерина. Рынок, где продавали сельхозпродукцию, появился на месте парковки на прошлой неделе. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Силами управления по торговле и услугам администрации Челябинска парковка в районе дома N6 по улице Чичерина освобождена от незаконного мини-рынка. Сельзозярмарка стихийно возникла в данном месте на прошлой неделе», — сообщается на сайте.

Ранее в мэрию Челябинска на незаконную торговлю, осуществляемую по улице Чичерина, пожаловались горожане. После проведенной проверки оказалось, что у продавцов действительно нет необходимых согласований и документов.

В Челябинске демонтирована нелегальная сельхозярмарка по улице Чичерина
В Челябинске демонтирована нелегальная сельхозярмарка по улице Чичерина
Фото:

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В Челябинске демонтирована нелегальная сельхозярмарка по улице Чичерина. Рынок, где продавали сельхозпродукцию, появился на месте парковки на прошлой неделе. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «Силами управления по торговле и услугам администрации Челябинска парковка в районе дома N6 по улице Чичерина освобождена от незаконного мини-рынка. Сельзозярмарка стихийно возникла в данном месте на прошлой неделе», — сообщается на сайте. Ранее в мэрию Челябинска на незаконную торговлю, осуществляемую по улице Чичерина, пожаловались горожане. После проведенной проверки оказалось, что у продавцов действительно нет необходимых согласований и документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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