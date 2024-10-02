В Челябинске демонтирована нелегальная сельхозярмарка по улице Чичерина. Рынок, где продавали сельхозпродукцию, появился на месте парковки на прошлой неделе. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
«Силами управления по торговле и услугам администрации Челябинска парковка в районе дома N6 по улице Чичерина освобождена от незаконного мини-рынка. Сельзозярмарка стихийно возникла в данном месте на прошлой неделе», — сообщается на сайте.
Ранее в мэрию Челябинска на незаконную торговлю, осуществляемую по улице Чичерина, пожаловались горожане. После проведенной проверки оказалось, что у продавцов действительно нет необходимых согласований и документов.
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