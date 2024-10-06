В Израиле назвали варианты прекращения войны на Ближнем Востоке

Гендельман: война закончится после прекращения обстрелов Израиля

07 октября 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Израиль не заинтересован в войне, заявил Гендельман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Прекращение обстрелов границ Израиля является ключевым условием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям». Он также указал на продолжающиеся попытки обстрела израильских границ. Гендельман уточнил, что без прекращения агрессивных действий в отношении Израиля мирное урегулирование конфликта невозможно. «Израиль на данный момент уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил политик. 7 октября 2023 года вооруженные столкновения между боевиками ХАМАС и израильскими войсками начались после того, как палестинские боевики вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Конфликт вскоре распространился и на Ливан, где 6 октября 2024 года Израиль нанес удары по Бейруту. Израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС — Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наифа Али 5 октября, а также главы правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха. Он был уничтожен в результате удара по подземному комплексу на севере сектора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекращение обстрелов границ Израиля является ключевым условием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям». Он также указал на продолжающиеся попытки обстрела израильских границ. Гендельман уточнил, что без прекращения агрессивных действий в отношении Израиля мирное урегулирование конфликта невозможно. «Израиль на данный момент уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил политик. 7 октября 2023 года вооруженные столкновения между боевиками ХАМАС и израильскими войсками начались после того, как палестинские боевики вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Конфликт вскоре распространился и на Ливан, где 6 октября 2024 года Израиль нанес удары по Бейруту. Израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС — Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наифа Али 5 октября, а также главы правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха. Он был уничтожен в результате удара по подземному комплексу на севере сектора.