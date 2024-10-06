06 октября 2024

В Израиле назвали варианты прекращения войны на Ближнем Востоке

Гендельман: война закончится после прекращения обстрелов Израиля
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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Израиль не заинтересован в войне, заявил Гендельман Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Прекращение обстрелов границ Израиля является ключевым условием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям».

Он также указал на продолжающиеся попытки обстрела израильских границ. Гендельман уточнил, что без прекращения агрессивных действий в отношении Израиля мирное урегулирование конфликта невозможно. «Израиль на данный момент уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил политик.

7 октября 2023 года вооруженные столкновения между боевиками ХАМАС и израильскими войсками начались после того, как палестинские боевики вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Конфликт вскоре распространился и на Ливан, где 6 октября 2024 года Израиль нанес удары по Бейруту.

Израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС — Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наифа Али 5 октября, а также главы правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха. Он был уничтожен в результате удара по подземному комплексу на севере сектора.

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Прекращение обстрелов границ Израиля является ключевым условием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Израиль не заинтересован в войне. Все мирные договоры на Ближнем Востоке, подписанные с момента образования государства Израиль, были инициированы именно нашей стороной», — подчеркнул Гендельман в интервью «Известиям». Он также указал на продолжающиеся попытки обстрела израильских границ. Гендельман уточнил, что без прекращения агрессивных действий в отношении Израиля мирное урегулирование конфликта невозможно. «Израиль на данный момент уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — сообщил политик. 7 октября 2023 года вооруженные столкновения между боевиками ХАМАС и израильскими войсками начались после того, как палестинские боевики вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Конфликт вскоре распространился и на Ливан, где 6 октября 2024 года Израиль нанес удары по Бейруту. Израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС — Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наифа Али 5 октября, а также главы правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха. Он был уничтожен в результате удара по подземному комплексу на севере сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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