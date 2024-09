«Последнее предупреждение от Путина»: как на Западе отреагировали на обновленную ядерную доктрину России

Путин объявил об изменении ядерной доктрины России

26 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Путин предупредил Запад о последствиях предоставления Украине разрешения на удары вглубь России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавние изменения в ядерной доктрине России, озвученные российским лидером Владимиром Путиным, вызвали острые реакции на Западе. Президент РФ направил четкие предупреждения о возможности применения ядерного оружия в случае нападения на страну, что стало предметом внимания как СМИ, так и обычных пользователей. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин The Guardian Владимир Путин сделал предупреждение Западу о том, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия. Это заявление подчеркивает обострение международной напряженности. The New York Times Дебаты о потенциальной угрозе использования ядерного оружия Россией достигли своего пика на этой неделе из-за визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Во время встречи он продолжил свою активную лоббистскую работу по предоставлению западных ракет для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. The Hill Москва, неоднократно предупреждавшая Запад о возможном ядерном возмездии в случае поддержки Украины, утверждает, что предоставленные США возможности Киеву для дальних ударов по российской территории представляют собой неприемлемую эскалацию конфликта. Российские власти настаивают на том, что такие действия усугубят и без того напряжённую обстановку. Financial Times Россия продолжает активно продвигаться на фронте. В это же время Зеленский отправляется визитом в западные страны. AP News Угроза, изложенная в обновленной ядерной доктрине Москвы, явно преследует определенную цель. А именно заставить Запад отказаться от предоставления Украине возможности наносить удары по территории России с использованием оружия с увеличенной дальностью. Комментарии пользователей Комментарий пользователя под ником SuppressionAnti свидетельствует о недовольстве политикой властей США, выражая мнение, что угрозы Путина возросли из-за желания американских компаний контролировать украинские ресурсы. Другой пользователь, houzzinspector, поднимает вопрос о результативности действий нынешнего руководства США, отмечая, что оно «разрушило» страну и сделало ее мишенью для насмешек. Это отражает волну недовольства некоторой части населения по поводу внешнеполитического курса Запада. Пользователь AntiPar2ival призывает к немедленной деэскалации ситуации, отмечая, что текущее состояние дел может привести к «очень, очень темной дороге», которая обернется серьезными последствиями для человечества. В то же время, комментатор с ником WorldAltMedia критически рассматривает действия Запада, утверждая, что он фактически «напрашивается на войну», что создает серьезные угрозы для мирного населения. Наконец, ArthurMorganTX выражает мнение, что демократы недооценивают Путина и его намерения. Новая ядерная доктрина России Президент РФ Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет в ее сторону. Также возможен ответ в случае критической угрозы, даже при обычном вооружении. Обновленная доктрина расширит список стран и союзов, подлежащих ядерному сдерживанию, а также перечень военных угроз. Эти изменения являются реакцией на анализ военных рисков за последний год.

