ЦБ РФ порекомендовал банкам использовать только новую систему QR-кода

21 октября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Универсальный QR-код развивает конкуренцию и поддерживает программы лояльности банков Фото: Илья Московец © URA.RU Центральный Банк РФ адресовал в Минфин предложения по использованию банками универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков, СБП, в перспективе — цифровой рубль», — сообщается на сайте. Это способствует развитию конкуренции и обеспечит поддержку программ лояльности банков. Оплата по QR-коду — это перевод денег с помощью графического кода, в котором зашифрованы платежные данные продавца. Для этого не требуется пластиковая карта, такой способ оплаты облегчает расчет, так как продавцу достаточно просто вывести код на экран или предоставить его в распечатанном виде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк РФ адресовал в Минфин предложения по использованию банками универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков, СБП, в перспективе — цифровой рубль», — сообщается на сайте. Это способствует развитию конкуренции и обеспечит поддержку программ лояльности банков. Оплата по QR-коду — это перевод денег с помощью графического кода, в котором зашифрованы платежные данные продавца. Для этого не требуется пластиковая карта, такой способ оплаты облегчает расчет, так как продавцу достаточно просто вывести код на экран или предоставить его в распечатанном виде.