ЦБ РФ порекомендовал банкам использовать только новую систему QR-кода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, кнопки, цифры, домофон, qr-код, sos
Универсальный QR-код развивает конкуренцию и поддерживает программы лояльности банков Фото:

Центральный Банк РФ адресовал в Минфин предложения по использованию банками универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков, СБП, в перспективе — цифровой рубль», — сообщается на сайте. Это способствует развитию конкуренции и обеспечит поддержку программ лояльности банков.

Оплата по QR-коду — это перевод денег с помощью графического кода, в котором зашифрованы платежные данные продавца. Для этого не требуется пластиковая карта, такой способ оплаты облегчает расчет, так как продавцу достаточно просто вывести код на экран или предоставить его в распечатанном виде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный Банк РФ адресовал в Минфин предложения по использованию банками универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков, СБП, в перспективе — цифровой рубль», — сообщается на сайте. Это способствует развитию конкуренции и обеспечит поддержку программ лояльности банков. Оплата по QR-коду — это перевод денег с помощью графического кода, в котором зашифрованы платежные данные продавца. Для этого не требуется пластиковая карта, такой способ оплаты облегчает расчет, так как продавцу достаточно просто вывести код на экран или предоставить его в распечатанном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...