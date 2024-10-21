ЦБ РФ порекомендовал банкам использовать только новую систему QR-кода

Центральный Банк РФ адресовал в Минфин предложения по использованию банками универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
«Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков, СБП, в перспективе — цифровой рубль», — сообщается на сайте. Это способствует развитию конкуренции и обеспечит поддержку программ лояльности банков.
Оплата по QR-коду — это перевод денег с помощью графического кода, в котором зашифрованы платежные данные продавца. Для этого не требуется пластиковая карта, такой способ оплаты облегчает расчет, так как продавцу достаточно просто вывести код на экран или предоставить его в распечатанном виде.
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