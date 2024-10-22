Балицкий сообщил о погибшем в результате удара ВСУ по Энергодару

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
В Запорожской области ВСУ дронами атаковали объекты близкие к АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Энергодар ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные близко к Запорожской АЭС (ЗАЭС). По предварительным данным, обнаружен один погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. <…> Предварительно, один погибший», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он добавил, что в городе отключили электроснабжение, также работают системы ПВО.

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В городе Энергодар ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные близко к Запорожской АЭС (ЗАЭС). По предварительным данным, обнаружен один погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. <…> Предварительно, один погибший», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он добавил, что в городе отключили электроснабжение, также работают системы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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