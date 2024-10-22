Балицкий сообщил о погибшем в результате удара ВСУ по Энергодару

22 октября 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Запорожской области ВСУ дронами атаковали объекты близкие к АЭС Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Энергодар ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные близко к Запорожской АЭС (ЗАЭС). По предварительным данным, обнаружен один погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. <…> Предварительно, один погибший», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он добавил, что в городе отключили электроснабжение, также работают системы ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Энергодар ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные близко к Запорожской АЭС (ЗАЭС). По предварительным данным, обнаружен один погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. <…> Предварительно, один погибший», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он добавил, что в городе отключили электроснабжение, также работают системы ПВО.