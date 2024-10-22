Балицкий сообщил о погибшем в результате удара ВСУ по Энергодару

В Запорожской области ВСУ дронами атаковали объекты близкие к АЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Энергодар ВСУ атаковали беспилотниками объекты, расположенные близко к Запорожской АЭС (ЗАЭС). По предварительным данным, обнаружен один погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. <…> Предварительно, один погибший», — написал в своем
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