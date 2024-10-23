В Екатеринбурге взлетели зарплаты портных

В Екатеринбурге на 25% выросли зарплаты портных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».
«Средняя предлагаемая заработная плата портных в III квартале выросла на 25%. Теперь соискатели могут рассчитывать на 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Эта профессия стала одной из самых востребованных в 2024 году среди работодателей. Для швей зарплаты выросли на 15%, в среднем им готовы платить 65,7 тысяч рублей.
Наименьший прирост заработной платы произошел для обивщиков (+14%). Однако за полный день они могут получать 73,5 тысяч рублей — больше, чем портные и швеи.
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