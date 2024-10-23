В Екатеринбурге взлетели зарплаты портных

«Авито Работа»: в Екатеринбурге на 25% выросли зарплаты портных
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск массового производства цирков шапито. Свердловская область, Среднеуральск, швея, швейный цех, шитье
Зарплата портных составила 70 тысяч Фото:

В Екатеринбурге на 25% выросли зарплаты портных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

«Средняя предлагаемая заработная плата портных в III квартале выросла на 25%. Теперь соискатели могут рассчитывать на 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Эта профессия стала одной из самых востребованных в 2024 году среди работодателей. Для швей зарплаты выросли на 15%, в среднем им готовы платить 65,7 тысяч рублей.

Наименьший прирост заработной платы произошел для обивщиков (+14%). Однако за полный день они могут получать 73,5 тысяч рублей — больше, чем портные и швеи.

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В Екатеринбурге на 25% выросли зарплаты портных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Средняя предлагаемая заработная плата портных в III квартале выросла на 25%. Теперь соискатели могут рассчитывать на 70,9 тысяч рублей», — говорится в релизе. Эта профессия стала одной из самых востребованных в 2024 году среди работодателей. Для швей зарплаты выросли на 15%, в среднем им готовы платить 65,7 тысяч рублей. Наименьший прирост заработной платы произошел для обивщиков (+14%). Однако за полный день они могут получать 73,5 тысяч рублей — больше, чем портные и швеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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