Челябинским работникам на треть чаще стали предлагать отправиться на вахту

Соискателям в Челябинской области на 34% чаще за год стали предлагать вакансии с выездом на вахту. Как сообщили в пресс-службе HeadHunter, в регионе таких предложений 12% от общего уровня.
«В Челябинской области на долю вахтовых вакансий приходится 12% от всех предложений о работе, что чуть выше средних значений по РФ. При этом спрос на вахтовиков продолжил расти. Количество таких вакансий в регионе в третьем квартале выросло на 34% относительно аналогичного периода 2023 года. В целом по РФ прирост составил 27%», — отметили в HeadHunter.
В УрФО самыми вахтовыми регионами стали ЯНАО (33% предложений о работе здесь — вахта), Курганская область и ХМАО (по 23%). Обычно на вахту ищут водителей, на которых пришлась пятая часть всех объявлений о вахте. Также востребованы разнорабочие (9,9%), сварщики (8,4%), машинисты (7,5%), упаковщики и комплектовщики, слесари. Нужны повара , токари, прорабы и инженеры производственно-технического отдела, другие специалисты.
Медиана зарплатных предложений в вахтовых вакансиях достигла 146,6 тысячи рублей. По сравнению с первым кварталом она выросла на 5%.
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