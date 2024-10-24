На вантовом мосту в Челябинске закончили строительство и включили подсветку

Придумано более 30 вариантов сценариев подсветки вантового моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На новом вантовому велопешеходном мосту через реку Миасс в Челябинске завершены строительные работы и включена подсветка. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба администрации Калининского района.

«На новом вантовом велопешеходном мосту завершены строительные работы. Уникальная подсветка моста протестирована и отлажена», — сообщает пресс-служба районной администрации в telegram-канале.

После оформления необходимых документов по итогам проверки, проведенной Госстройнадзором, объект передадут в муниципальную собственность. Параллельно продолжаются работы по асфальтированию проезда к мосту и благоустройство территории.

Велопешеходная часть, перила и 40-метровый пилон будут освещены весь темный период суток. Динамическую подсветку планируется включать на два часа каждый вечер. «Осенью и зимой установлено время работы с 20:00 до 22:00», — добавили в пресс-службе администрации.

Придумано более 30 вариантов сценариев подсветки: «Триколор», «Метеорит», «Блюз», «Закат», «Сияние», «Космос», «Волна». Каждый сценарий длится от одной до полутора минут. В следующем году около моста обозначат место, с которого получатся наиболее удачные фотографии самого вантового моста или селфи на его фоне.

Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Официальное открытие намечено на декабрь. Сроки сдачи объекта были сдвинуты из-за затяжных дождей.