03 сентября 2024

На вантовом мосту в Челябинске планируют проводить гендер-пати. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост
Подрядчик продумывает, как привлечь жителей к вантовому мосту Фото:

На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября.

«Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU.

В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера.

Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории.

Мост
Губернатор Алексей Текслер оценил масштабы строительства вантового моста
Фото:
Мост
Вместе с представителем подрядчика Алексей Текслер прошелся по новому мосту
Фото:
Мост
Открытие моста планируется к декабрю 2024 года
Фото:

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На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября. «Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU. В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера. Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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