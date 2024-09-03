На вантовом мосту в Челябинске планируют проводить гендер-пати. Фото, видео

04 сентября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Подрядчик продумывает, как привлечь жителей к вантовому мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября. «Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU. В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера. Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории. Губернатор Алексей Текслер оценил масштабы строительства вантового моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе с представителем подрядчика Алексей Текслер прошелся по новому мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Открытие моста планируется к декабрю 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября. «Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU. В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера. Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории.