На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября.
«Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU.
В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера.
Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории.
Губернатор Алексей Текслер оценил масштабы строительства вантового моста
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На вантовом мосту в Челябинске, строящемся в районе «РМК-арены», планируют проводить гендерные вечеринки. О такой идее губернатору Алексею Текслеру заявил представитель подрядной организации во время объезда главой региона областного центра 4 сентября. «Одним из вариантов хотим сделать, допустим, по заказу можно будет обратиться к нам, и мы можем устроить гендерную вечеринку. То есть мальчик с девочкой приходят сюда, загадывают, говорят мальчик или девочка (кем беременна девушка), кнопочка и пошло-поехало. Далее мы определим вокруг моста точки наиболее интересные с точки зрения съемок», — передает слова подрядчика корреспондент URA.RU. В темное время суток, по словам подрядчика, мост будет также подсвечиваться. Режим подсветки в дальнейшем определят совместно с властями. Но право выбора подсветки хотят предоставить и жителям города. Планируется, что это будет происходить посредством голосования в социальных сетях. Предварительно, световые представления можно будет увидеть с 9 до 10 вечера. Строительством моста занимается компания «КОНАР». Сооружение соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Работы завершатся в сентябре текущего года. Официальное открытие пройдет в декабре, после благоустройства прилегающей территории.