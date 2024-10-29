В Свердловской области определились, кто будет продавать лекарства в селах

В Свердловской области разрешили ФАПам и участкам ОВП продавать лекарства

29 октября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Власти решили проблему жителей свердловских сел и деревень Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области принят закон, позволяющий фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и участкам общей врачебной практики (ОВП) продавать лекарства в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Заксобрание под председательством Людмилы Бабушкиной одобрило соответствующие изменения в законопроекте, рассказали в управлении информполитики парламента. «В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. ФАПы и участки ОВП станут продавать лекарства», — подчеркнула Бабушкина. Принятие закона является ответом на давнюю потребность жителей отдаленных районов в доступности медицинских препаратов. ФАПы и участки общей врачебной практики смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность. Это должно упростить доступ к необходимым лекарственным средствам для местного населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области принят закон, позволяющий фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и участкам общей врачебной практики (ОВП) продавать лекарства в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Заксобрание под председательством Людмилы Бабушкиной одобрило соответствующие изменения в законопроекте, рассказали в управлении информполитики парламента. «В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. ФАПы и участки ОВП станут продавать лекарства», — подчеркнула Бабушкина. Принятие закона является ответом на давнюю потребность жителей отдаленных районов в доступности медицинских препаратов. ФАПы и участки общей врачебной практики смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность. Это должно упростить доступ к необходимым лекарственным средствам для местного населения.