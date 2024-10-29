В Свердловской области определились, кто будет продавать лекарства в селах

В Свердловской области разрешили ФАПам и участкам ОВП продавать лекарства
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Работа волонтеров с беженцами из Украины в Новоазовске и селах ДНР. Новоазовск , гуманитарная помощь, беженцы, лекарства, помощь, добровольцы
Власти решили проблему жителей свердловских сел и деревень Фото:

В Свердловской области принят закон, позволяющий фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и участкам общей врачебной практики (ОВП) продавать лекарства в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Заксобрание под председательством Людмилы Бабушкиной одобрило соответствующие изменения в законопроекте, рассказали в управлении информполитики парламента.

«В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. ФАПы и участки ОВП станут продавать лекарства», — подчеркнула Бабушкина.

Принятие закона является ответом на давнюю потребность жителей отдаленных районов в доступности медицинских препаратов. ФАПы и участки общей врачебной практики смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность. Это должно упростить доступ к необходимым лекарственным средствам для местного населения.

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В Свердловской области принят закон, позволяющий фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и участкам общей врачебной практики (ОВП) продавать лекарства в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Заксобрание под председательством Людмилы Бабушкиной одобрило соответствующие изменения в законопроекте, рассказали в управлении информполитики парламента. «В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. ФАПы и участки ОВП станут продавать лекарства», — подчеркнула Бабушкина. Принятие закона является ответом на давнюю потребность жителей отдаленных районов в доступности медицинских препаратов. ФАПы и участки общей врачебной практики смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность. Это должно упростить доступ к необходимым лекарственным средствам для местного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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