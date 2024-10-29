Пермский завод, который делает «Смерчи» и «Грады», массово ищет рабочих на высокие зарплаты

Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), которое входит в состав холдинга «Мотовилихинские заводы», набирает сотрудников на военное производство. По данным сайта HeadHunter, оборонному предприятию требуются десятки штатных специалистов. При этом есть вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей. Столько готовы платить начальнику сборочного производства.
«ЗАО „СКБ“ также примет на работу наладчика станков и манипуляторов с программным управлением. Уровень зарплаты — 150 тысяч рублей. Маляру по металлу, токарю-револьверщику шлифовщику и предприятие предлагает зарплату в 100 тысяч рублей. Заводу также нужен ведущий бухгалтер по учету основных средств. Его заработная плата обсуждается на собеседовании. Всего на предприятии вакантны 83 рабочих места», — сообщается в объявлениях на сайте HeadHunter.
В объявлениях также указано, что, помимо высокой и стабильной заработной платы, предприятие гарантирует возможность обучения и повышения квалификации. В социальный пакет работодатель включил дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплаты за вредные условия труда и частичную компенсацию найма жилья.
Пермское ЗАО «СКБ» является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин в составе реактивных систем залпового огня типов «Град» и «Смерч». Также завод производит их модифицированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Они необходимы для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника, зенитных комплексов и других военных целей.
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