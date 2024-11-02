Московские рестораны перестали обслуживать квадроберов

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Гости ресторана негативно реагировали на ребенка-квадробера
Гости ресторана негативно реагировали на ребенка-квадробера Фото:

В Москве расположенные в центре города рестораны перестали пускать квадроберов из-за негативной реакции посетителей. Об этом сообщил ресторатор Сергей Миронов.

«Пришла компания с квадробером. Все это было очень странно. Во-первых, гости негативно реагировали. Персонал не понимал, как себя вести», — передает слова Миронова «Москва 24» в своем telegram-канале. После этого случая на дверях многих московских ресторанов появилась табличка с надписью: «Квадроберам вход не рекомендован». 

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуме РФ предложили ограничить продажу товаров для квадробинга. Так, заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов планирует подготовить письмо в Минпромторг, чтобы обязать маркетплейсы переводить подобные объявления о продаже в статус «теневого банка», чтобы товар не был виден пользователям, передает RT.

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В Москве расположенные в центре города рестораны перестали пускать квадроберов из-за негативной реакции посетителей. Об этом сообщил ресторатор Сергей Миронов. «Пришла компания с квадробером. Все это было очень странно. Во-первых, гости негативно реагировали. Персонал не понимал, как себя вести», — передает слова Миронова «Москва 24» в своем telegram-канале. После этого случая на дверях многих московских ресторанов появилась табличка с надписью: «Квадроберам вход не рекомендован».  Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуме РФ предложили ограничить продажу товаров для квадробинга. Так, заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов планирует подготовить письмо в Минпромторг, чтобы обязать маркетплейсы переводить подобные объявления о продаже в статус «теневого банка», чтобы товар не был виден пользователям, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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