Московские рестораны перестали обслуживать квадроберов

В Москве расположенные в центре города рестораны перестали пускать квадроберов из-за негативной реакции посетителей. Об этом сообщил ресторатор Сергей Миронов.
«Пришла компания с квадробером. Все это было очень странно. Во-первых, гости негативно реагировали. Персонал не понимал, как себя вести», — передает слова Миронова «Москва 24» в своем telegram-канале. После этого случая на дверях многих московских ресторанов появилась табличка с надписью: «Квадроберам вход не рекомендован».
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуме РФ предложили ограничить продажу товаров для квадробинга. Так, заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов планирует подготовить письмо в Минпромторг, чтобы обязать маркетплейсы переводить подобные объявления о продаже в статус «теневого банка», чтобы товар не был виден пользователям, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.