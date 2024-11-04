В Германии прекратили расследование против Алишера Усманова

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Алишер Усманов добился прекращения расследования
Алишер Усманов добился прекращения расследования Фото:

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, который подозревался в отмывании денег. Об этом сообщили адвокаты миллиардера Уве Лембрук и Маркуса Готценса.

«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств. В октябре Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование в отношении Усманова», — передает слова защиты Усманова Bild.

Ранее Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. Он также подавал иск из-за обысков на яхте Dilbar в Бремене, пишет RT. После чего суд во Франкфурте-на-Майне предписал вернуть изъятые у Усманова документы и имущество, которые незаконно удерживала Генпрокуратура Германии, напоминает «Национальная служба новостей». По итогам 2023 года состояние российского миллиардера Алишера Усманова превысило отметку в 20 млрд долларов. 

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Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, который подозревался в отмывании денег. Об этом сообщили адвокаты миллиардера Уве Лембрук и Маркуса Готценса. «По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств. В октябре Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование в отношении Усманова», — передает слова защиты Усманова Bild. Ранее Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. Он также подавал иск из-за обысков на яхте Dilbar в Бремене, пишет RT. После чего суд во Франкфурте-на-Майне предписал вернуть изъятые у Усманова документы и имущество, которые незаконно удерживала Генпрокуратура Германии, напоминает «Национальная служба новостей». По итогам 2023 года состояние российского миллиардера Алишера Усманова превысило отметку в 20 млрд долларов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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