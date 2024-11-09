Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ударивший по голове писателя Марко Мартина, был замешан и в других конфликтах. Так, например, он разозлился на украинского лидера Владимира Зеленского за отказ принять его визит в Киеве. Помимо этого, из-за распада правящей партии он пригрозил распустить Бундестаг. В каких еще скандалах участвовал президент Германии за последнее время — в материале URA.RU.
Ударил писателя в Берлине
На церемонии, посвященной 35-летию падения Берлинской стены, Штайнмайер ударил по голове немецкого писателя Марко Мартина, который раскритиковал его за одобрение строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Глава ФРГ назвал его заявления клеветой и заявил, что «интеллектуалы не в состоянии оценить сложность работы политиков». По словам очевидцев, Штайнмайера с трудом удалось успокоить.
Разозлился на Зеленского за оскорбление
Конфликт между Зеленским и Штайнмайером возник после того, как в апреле глава ФРГ предпринял попытку организовать поездку в Киев совместно с лидерами Польши и стран Прибалтики, но столкнулся с отказом со стороны украинского лидера. Таким образом Зеленский решил выразить свое недовольство «формулой Штайнмайера», лежащими в основе Минских соглашений.
В мае президент Германии потребовал от Зеленского разъяснений по этому вопросу. В ответ украинский президент попытался объяснить, что не был осведомлен о запрете на визит. Однако у Штайнмайера уже были на руках доказательства обратного, а именно переписка с украинскими чиновниками. Как сообщает немецкое издание Spiegel, позднее президент Германии попросил Зеленского избавить его от необходимости зачитывать переписку с чиновниками. После чего немецкий политик решил оставить этот вопрос.
Пригрозил распустить Бундестаг
Перед парламентскими выборами Штайнмайер прокомментировал раскол правящей коалиции и выразил готовность распустить Бундестаг для досрочного голосования, в случае если депутаты откажут канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в доверии. Обратившись к правительству в начале ноября 2024 года, он выразил надежду, что все «осознают серьезность вызовов».
Распаду правящей коалиции предшествовало увольнение министра финансов Кристиана Линднера из-за разногласий в экономической политике. По словам Шольца, Линднер «слишком часто» подрывал доверие и не шел на компромиссы. А американский бизнесмен Илон Маск назвал канцлера Германии глупцом, допустившим развал правительства.
Скандал с освобождением узника Гуантанамо
В 2002 году, когда США предложили освободить невиновного заключенного из Гуантанамо Мурата Курназа, на тот момент занимавший должность главы МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг это предложение. Вместо этого он предложил передать Курназа Турции, однако турецкие власти также отказались принимать его.
Мурат Курназ, гражданин Турции и законный резидент Германии, был арестован в декабре 2001 года и впоследствии содержался во внесудебном заключении на американской военной базе в Кандагаре, Афганистан, а затем и на военно-морской базе в заливе Гуантанамо, Куба. В обоих местах он подвергался пыткам.
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