Свердловские трассы заметает снег, ГАИ предупреждает водителей об опасности

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей быть бдительнее из-за непогоды. На дорогах появился рыхлый снег и ледяной накат, а в некоторых частях региона дует мощный ветер, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обильное выпадение осадков в виде снега наблюдается в большей части региона, на дорожном покрытии автоинспекторы фиксируют рыхлый снег, местами отмечается ледяной накат, что осложняет движение транспорта. Помимо этого, в некоторых районах дует сильный боковой ветер и ухудшилась видимость», — говорится в telegram-канале свердловского ГАИ.
В такую погоду снижается сцепление шин с трассой, что увеличивает тормозной путь. При резких перестроениях на высокой скорости также увеличивается риск заноса и потери контроля за машиной.
Автоинспекторы призвали водителей быть внимательными, выбрать пониженную скорость, не делать опасных обгонов и выдерживать безопасную дистанцию. Также они рекомендуют отложить дальние поездки до более благоприятных условий.
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