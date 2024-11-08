08 ноября 2024

Свердловские трассы заметает снег, ГАИ предупреждает водителей об опасности

Свердловская ГАИ предупредила об опасности на заснеженных дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы призывают водителей быть осторожнее на заснеженных дорогах
Инспекторы призывают водителей быть осторожнее на заснеженных дорогах Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей быть бдительнее из-за непогоды. На дорогах появился рыхлый снег и ледяной накат, а в некоторых частях региона дует мощный ветер, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обильное выпадение осадков в виде снега наблюдается в большей части региона, на дорожном покрытии автоинспекторы фиксируют рыхлый снег, местами отмечается ледяной накат, что осложняет движение транспорта. Помимо этого, в некоторых районах дует сильный боковой ветер и ухудшилась видимость», — говорится в telegram-канале свердловского ГАИ.

В такую погоду снижается сцепление шин с трассой, что увеличивает тормозной путь. При резких перестроениях на высокой скорости также увеличивается риск заноса и потери контроля за машиной.

Автоинспекторы призвали водителей быть внимательными, выбрать пониженную скорость, не делать опасных обгонов и выдерживать безопасную дистанцию. Также они рекомендуют отложить дальние поездки до более благоприятных условий.

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Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей быть бдительнее из-за непогоды. На дорогах появился рыхлый снег и ледяной накат, а в некоторых частях региона дует мощный ветер, сообщили в пресс-службе ведомства. «Обильное выпадение осадков в виде снега наблюдается в большей части региона, на дорожном покрытии автоинспекторы фиксируют рыхлый снег, местами отмечается ледяной накат, что осложняет движение транспорта. Помимо этого, в некоторых районах дует сильный боковой ветер и ухудшилась видимость», — говорится в telegram-канале свердловского ГАИ. В такую погоду снижается сцепление шин с трассой, что увеличивает тормозной путь. При резких перестроениях на высокой скорости также увеличивается риск заноса и потери контроля за машиной. Автоинспекторы призвали водителей быть внимательными, выбрать пониженную скорость, не делать опасных обгонов и выдерживать безопасную дистанцию. Также они рекомендуют отложить дальние поездки до более благоприятных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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