Mash: мошенники нашли новый способ обмана через WhatsApp

Мошенники начали использовать новый способ обмана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает telegram-канал.
«Преступники представляются СБшниками цукерберговского детища, потом говорят о санкциях, из-за которых приложуху в ближайшее время закроют, а затем предлагают способ решить этот нюансик <...>. Если человек соглашается, то по классике требуют продиктовать „спасательный код“, который на самом деле — комбинация для передачи доступа к аккаунту», — пишет Mash.
Как только злоумышленники получают доступ к аккаунту, они изменяют пароль и начинают отправлять сообщения всем контактам владельца профиля с просьбой о срочной финансовой помощи. При этом они используют различные предлоги для каждого адресата.
Ранее эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что переход на использование российских аналогов иностранных сервисов способствует снижению угроз слежения и взлома устройств, передает RT. По его словам, на российском рынке в настоящее время существуют альтернативы почти всем сервисам из экосистемы Google. В качестве альтернативы Gmail, помимо Mail.Ru и «Яндекс.Почты», он рекомендовал использовать защищенный почтовый сервис Tuta Mail.
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