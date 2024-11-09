Снежные «членовики» вернулись в Екатеринбург. Фото

В Екатеринбурге снова начали лепить снежные члены
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Клипарт. Екатеринбург, снеговик, зима
Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 9 ноября выпало большое количество снега, и в разных районах города начали снова появляться снежные скульптуры в виде мужского полового органа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«В Екатеринбурге совсем недавно выпал снег, а на Вторчермете, во дворе на улице Ферганская, уже появился „членовик“!» — поделились читатели с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Вторую провокационную скульптуру заметили возле школы №16 на улице Павла Шаманова.

Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». В прошлом году местный художник Петр Гиндин решил сделать сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками», как символ стойкости и упорства Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге 9 ноября выпало большое количество снега, и в разных районах города начали снова появляться снежные скульптуры в виде мужского полового органа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «В Екатеринбурге совсем недавно выпал снег, а на Вторчермете, во дворе на улице Ферганская, уже появился „членовик“!» — поделились читатели с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Вторую провокационную скульптуру заметили возле школы №16 на улице Павла Шаманова. Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». В прошлом году местный художник Петр Гиндин решил сделать сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками», как символ стойкости и упорства Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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