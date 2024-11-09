В Екатеринбурге 9 ноября выпало большое количество снега, и в разных районах города начали снова появляться снежные скульптуры в виде мужского полового органа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«В Екатеринбурге совсем недавно выпал снег, а на Вторчермете, во дворе на улице Ферганская, уже появился „членовик“!» — поделились читатели с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Вторую провокационную скульптуру заметили возле школы №16 на улице Павла Шаманова.
Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». В прошлом году местный художник Петр Гиндин решил сделать сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками», как символ стойкости и упорства Екатеринбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!