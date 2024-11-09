Снежные «членовики» вернулись в Екатеринбург. Фото

В Екатеринбурге снова начали лепить снежные члены

09 ноября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 9 ноября выпало большое количество снега, и в разных районах города начали снова появляться снежные скульптуры в виде мужского полового органа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «В Екатеринбурге совсем недавно выпал снег, а на Вторчермете, во дворе на улице Ферганская, уже появился „членовик“!» — поделились читатели с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Вторую провокационную скульптуру заметили возле школы №16 на улице Павла Шаманова. Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». В прошлом году местный художник Петр Гиндин решил сделать сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками», как символ стойкости и упорства Екатеринбурга. telegram-канал «Свет.Екатеринбург» telegram-канал «Свет.Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 9 ноября выпало большое количество снега, и в разных районах города начали снова появляться снежные скульптуры в виде мужского полового органа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «В Екатеринбурге совсем недавно выпал снег, а на Вторчермете, во дворе на улице Ферганская, уже появился „членовик“!» — поделились читатели с telegram-каналом «Свет.Екатеринбург». Вторую провокационную скульптуру заметили возле школы №16 на улице Павла Шаманова. Такие же фигуры начали появляться в конце 2023 года. Тогда даже появилась петиция под названием «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами». В прошлом году местный художник Петр Гиндин решил сделать сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками», как символ стойкости и упорства Екатеринбурга.