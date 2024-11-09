В гаражах Челябинска в Ленинском районе полицейские обнаружили подпольный склад. Правоохранители изъяли из незаконного оборота порядка 12 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону
«Оперативники зафиксировали факт передачи челябинцем крупной партии немаркированных бутылок со спиртным покупателю. Незаконная сделка проходила на территории гаражно-строительного кооператива. В трех арендуемых гаражах и в грузовике хранилось 12 тысяч бутылок алкоголя неизвестного происхождения», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Полицейские при поддержке коллег из Росгвардии задержали недобросовестного 40-летнего бизнесмена. Предварительная стоимость нелегальной продукции составила около четырех миллионов рублей. В районном отделе полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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