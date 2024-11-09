09 ноября 2024

В челябинских гаражах обнаружили подпольный склад с нелегальным алкоголем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители задержали недобросовестного бизнесмена Фото:

В гаражах Челябинска в Ленинском районе полицейские обнаружили подпольный склад. Правоохранители изъяли из незаконного оборота порядка 12 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону

«Оперативники зафиксировали факт передачи челябинцем крупной партии немаркированных бутылок со спиртным покупателю. Незаконная сделка проходила на территории гаражно-строительного кооператива. В трех арендуемых гаражах и в грузовике хранилось 12 тысяч бутылок алкоголя неизвестного происхождения», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Полицейские при поддержке коллег из Росгвардии задержали недобросовестного 40-летнего бизнесмена. Предварительная стоимость нелегальной продукции составила около четырех миллионов рублей. В районном отделе полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для хранения контрафакта мужчина арендовал гаражи
Для хранения контрафакта мужчина арендовал гаражи
Фото:
Часть товара находилась в грузовом автомобиле
Часть товара находилась в грузовом автомобиле
Фото:

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В гаражах Челябинска в Ленинском районе полицейские обнаружили подпольный склад. Правоохранители изъяли из незаконного оборота порядка 12 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону «Оперативники зафиксировали факт передачи челябинцем крупной партии немаркированных бутылок со спиртным покупателю. Незаконная сделка проходила на территории гаражно-строительного кооператива. В трех арендуемых гаражах и в грузовике хранилось 12 тысяч бутылок алкоголя неизвестного происхождения», — отмечают в пресс-службе ведомства. Полицейские при поддержке коллег из Росгвардии задержали недобросовестного 40-летнего бизнесмена. Предварительная стоимость нелегальной продукции составила около четырех миллионов рублей. В районном отделе полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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