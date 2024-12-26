Главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить грамоту в рамке с подсветкой, которая была заминирована. Спецслужбы предотвратили теракт, сообщил куратор проекта Виталий Романов.
«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой», — рассказал Виталий Романов в беседе с ТАСС. По его словам, за процессом следили сотрудники российских спецслужб. Они задержали курьера и подрывника исполнителя, разминировали бомбу, никто не пострадал. Это покушение стало частью серии гтовящихся агентами Украины терактов, о которых ФСБ сообщила 25 декабря.
Проект «Архангел» образован энтузиастами после начала СВО. Его участники обучают бойцов управлению дронами и разработке беспилотников.
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