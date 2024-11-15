Полпред Жога перевез из Донбасса в Екатеринбург дорогие ему реликвии. Фото, видео

15 ноября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Артем Жога не расстается с памятными для него вещами Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога перевез на новое место службы в Екатеринбург дорогие его сердцу и памятные предметы. Когда он возглавлял Народный Совет ДНР, они хранились в его рабочем кабинете в Донецке, теперь же заняли достойное место в кабинете полпредства. На это указывает фотография, опубликованная в telegram-канале окружной власти днем 15 ноября. Так, в кадре видны портрет сына полпреда — Владимира Жоги, и часы с его же изображением в виде пластинки. Ранее эти вещи Артем Жога показывал, будучи еще председателем Народного Совета ДНР. Тогда, незадолго до официального назначения, он провел своеобразную онлайн-экскурсию из своего донецкого кабинета. Он снял на видео немало предметов, связанных с батальоном «Спарта», где когда-то воевал вместе с сыном Владимиром (геройски погиб в 2022 году). «Вот наша „спартовская“ атрибутика, часы, которыми меня награждали, браслет, который получают парни за службу. Вот браслет и печатка Володины, марка, посвященная Володе, красивые часы из пластинки с изображением Володи — их сделали краснодарские дети. Вот Володин портрет, очень красивый, его тоже рисовали дети. Вот подарок от моей любимой доченьки», — перечислял Жога. Ранее сообщалось, что новый полпред носит на руках обереги, которые опять же связаны со «Спартой». Это кольцо и два браслета. Судя по фото, с ними он не расстается ни на минуту и появляется в оберегах даже на заседаниях чиновников. Теперь памятные вещи хранятся в екатеринбургском кабинете полпреда telegram-канал UrFO_INFO . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога перевез на новое место службы в Екатеринбург дорогие его сердцу и памятные предметы. Когда он возглавлял Народный Совет ДНР, они хранились в его рабочем кабинете в Донецке, теперь же заняли достойное место в кабинете полпредства. На это указывает фотография, опубликованная в telegram-канале окружной власти днем 15 ноября. Так, в кадре видны портрет сына полпреда — Владимира Жоги, и часы с его же изображением в виде пластинки. Ранее эти вещи Артем Жога показывал, будучи еще председателем Народного Совета ДНР. Тогда, незадолго до официального назначения, он провел своеобразную онлайн-экскурсию из своего донецкого кабинета. Он снял на видео немало предметов, связанных с батальоном «Спарта», где когда-то воевал вместе с сыном Владимиром (геройски погиб в 2022 году). «Вот наша „спартовская“ атрибутика, часы, которыми меня награждали, браслет, который получают парни за службу. Вот браслет и печатка Володины, марка, посвященная Володе, красивые часы из пластинки с изображением Володи — их сделали краснодарские дети. Вот Володин портрет, очень красивый, его тоже рисовали дети. Вот подарок от моей любимой доченьки», — перечислял Жога. Ранее сообщалось, что новый полпред носит на руках обереги, которые опять же связаны со «Спартой». Это кольцо и два браслета. Судя по фото, с ними он не расстается ни на минуту и появляется в оберегах даже на заседаниях чиновников.