Полпред Жога перевез из Донбасса в Екатеринбург дорогие ему реликвии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога не расстается с памятными для него вещами Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога перевез на новое место службы в Екатеринбург дорогие его сердцу и памятные предметы. Когда он возглавлял Народный Совет ДНР, они хранились в его рабочем кабинете в Донецке, теперь же заняли достойное место в кабинете полпредства. На это указывает фотография, опубликованная в telegram-канале окружной власти днем 15 ноября.

Так, в кадре видны портрет сына полпреда — Владимира Жоги, и часы с его же изображением в виде пластинки. Ранее эти вещи Артем Жога показывал, будучи еще председателем Народного Совета ДНР. Тогда, незадолго до официального назначения, он провел своеобразную онлайн-экскурсию из своего донецкого кабинета. Он снял на видео немало предметов, связанных с батальоном «Спарта», где когда-то воевал вместе с сыном Владимиром (геройски погиб в 2022 году).

«Вот наша „спартовская“ атрибутика, часы, которыми меня награждали, браслет, который получают парни за службу. Вот браслет и печатка Володины, марка, посвященная Володе, красивые часы из пластинки с изображением Володи — их сделали краснодарские дети. Вот Володин портрет, очень красивый, его тоже рисовали дети. Вот подарок от моей любимой доченьки», — перечислял Жога.

Ранее сообщалось, что новый полпред носит на руках обереги, которые опять же связаны со «Спартой». Это кольцо и два браслета. Судя по фото, с ними он не расстается ни на минуту и появляется в оберегах даже на заседаниях чиновников.

Теперь памятные вещи хранятся в екатеринбургском кабинете полпреда
Теперь памятные вещи хранятся в екатеринбургском кабинете полпреда
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога перевез на новое место службы в Екатеринбург дорогие его сердцу и памятные предметы. Когда он возглавлял Народный Совет ДНР, они хранились в его рабочем кабинете в Донецке, теперь же заняли достойное место в кабинете полпредства. На это указывает фотография, опубликованная в telegram-канале окружной власти днем 15 ноября. Так, в кадре видны портрет сына полпреда — Владимира Жоги, и часы с его же изображением в виде пластинки. Ранее эти вещи Артем Жога показывал, будучи еще председателем Народного Совета ДНР. Тогда, незадолго до официального назначения, он провел своеобразную онлайн-экскурсию из своего донецкого кабинета. Он снял на видео немало предметов, связанных с батальоном «Спарта», где когда-то воевал вместе с сыном Владимиром (геройски погиб в 2022 году). «Вот наша „спартовская“ атрибутика, часы, которыми меня награждали, браслет, который получают парни за службу. Вот браслет и печатка Володины, марка, посвященная Володе, красивые часы из пластинки с изображением Володи — их сделали краснодарские дети. Вот Володин портрет, очень красивый, его тоже рисовали дети. Вот подарок от моей любимой доченьки», — перечислял Жога. Ранее сообщалось, что новый полпред носит на руках обереги, которые опять же связаны со «Спартой». Это кольцо и два браслета. Судя по фото, с ними он не расстается ни на минуту и появляется в оберегах даже на заседаниях чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...