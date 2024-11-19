Челябинца, устроившего поножовщину при попытке украсть коньяк, отправили в СИЗО

19 ноября 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Вооруженного ножом похитителя коньяка отправили за решетку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске местного жителя, который при попытке сбежать с украденным из алкомаркета коньяком ударил ножом случайного прохожего, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за решеткой он пробудет минимум два месяца. «Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому по п. „г“ ч.2 ст. 161 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме В Челябинске задержан похититель коньяка, пырнувший ножом случайного свидетеля Инцидент произошел на улице Худякова вечером 17 ноября. Мужчина похитил коньяк стоимость 2,5 тысячи рублей и попытался сбежать. Охранник догнал его на улице, а проходящий мимо очевидец осудил действия вора, за что получил удар ножом в шею. После похитителю вновь удалось сбежать. Его задержали по месту жительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местного жителя, который при попытке сбежать с украденным из алкомаркета коньяком ударил ножом случайного прохожего, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за решеткой он пробудет минимум два месяца. «Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому по п. „г“ ч.2 ст. 161 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел на улице Худякова вечером 17 ноября. Мужчина похитил коньяк стоимость 2,5 тысячи рублей и попытался сбежать. Охранник догнал его на улице, а проходящий мимо очевидец осудил действия вора, за что получил удар ножом в шею. После похитителю вновь удалось сбежать. Его задержали по месту жительства.