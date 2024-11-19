Депутаты Челябинска ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах

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Изменения приняли депутаты городской думы Челябинска
Изменения приняли депутаты городской думы Челябинска Фото:

Депутаты городской думы Челябинска внесли изменения в правовой акт о наружной рекламе. В частности, ужесточены требования к качеству рекламы на электронных табло и медиафасадах, сообщает корреспондент URA.RU. 

«Депутаты гордумы внесли изменения в муниципальный правовой акт о наружной рекламе. Определены требования к электронным табло и медиафасадам», — сообщил корреспондент URA.RU. 

Экраны должны соответствовать нормам яркости, которая будет меняться плавно, а не резко. Определены требования к динамическим эффектам днем. Ночью они будут запрещены совсем. Под запретом также использование белого фона в темное время суток. Аудиовизуальные эффекты нельзя использовать в любое время суток. Изменения внесены для создания комфортных условий для жителей Челябинска. 

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Депутаты городской думы Челябинска внесли изменения в правовой акт о наружной рекламе. В частности, ужесточены требования к качеству рекламы на электронных табло и медиафасадах, сообщает корреспондент URA.RU.  «Депутаты гордумы внесли изменения в муниципальный правовой акт о наружной рекламе. Определены требования к электронным табло и медиафасадам», — сообщил корреспондент URA.RU.  Экраны должны соответствовать нормам яркости, которая будет меняться плавно, а не резко. Определены требования к динамическим эффектам днем. Ночью они будут запрещены совсем. Под запретом также использование белого фона в темное время суток. Аудиовизуальные эффекты нельзя использовать в любое время суток. Изменения внесены для создания комфортных условий для жителей Челябинска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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