Депутаты Челябинска ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах

Депутаты городской думы Челябинска внесли изменения в правовой акт о наружной рекламе. В частности, ужесточены требования к качеству рекламы на электронных табло и медиафасадах, сообщает корреспондент URA.RU.
«Депутаты гордумы внесли изменения в муниципальный правовой акт о наружной рекламе. Определены требования к электронным табло и медиафасадам», — сообщил корреспондент URA.RU.
Экраны должны соответствовать нормам яркости, которая будет меняться плавно, а не резко. Определены требования к динамическим эффектам днем. Ночью они будут запрещены совсем. Под запретом также использование белого фона в темное время суток. Аудиовизуальные эффекты нельзя использовать в любое время суток. Изменения внесены для создания комфортных условий для жителей Челябинска.
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