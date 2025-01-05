Эстонский парламент отказался от русскоязычной версии сайта

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Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии своего сайта
Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии своего сайта Фото:

Эстонский парламент закрыл русскоязычную версию сайта. В пресс-службе это решение аргументировали тем, что у данной версии была низкая посещаемость. Причем решение о закрытии было принято еще в ноябре прошлого года.

«Согласно решению правления парламента Эстонии, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости», — передает телерадиокомпания ERR. Журналисты ссылаются на заявление пресс-службы парламента.

Еще в ноябре несколько эстонских компаний, а также государственных структур приняли решение отказаться от публикации официальных документов на русском языке. Например, минюст страны заявлял, что постепенно перестанет публиковать законопроекты на русском языке. В МВД Эстонии также приняли решение отказаться от русскоязычной рассылки, передает MK.RU. Причем еще в 2022 году, когда пытались принимать соответствующие законопроекты, они были отклонены. 

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Эстонский парламент закрыл русскоязычную версию сайта. В пресс-службе это решение аргументировали тем, что у данной версии была низкая посещаемость. Причем решение о закрытии было принято еще в ноябре прошлого года. «Согласно решению правления парламента Эстонии, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости», — передает телерадиокомпания ERR. Журналисты ссылаются на заявление пресс-службы парламента. Еще в ноябре несколько эстонских компаний, а также государственных структур приняли решение отказаться от публикации официальных документов на русском языке. Например, минюст страны заявлял, что постепенно перестанет публиковать законопроекты на русском языке. В МВД Эстонии также приняли решение отказаться от русскоязычной рассылки, передает MK.RU. Причем еще в 2022 году, когда пытались принимать соответствующие законопроекты, они были отклонены. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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