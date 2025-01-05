Эстонский парламент отказался от русскоязычной версии сайта

Эстонский парламент закрыл русскоязычную версию сайта. В пресс-службе это решение аргументировали тем, что у данной версии была низкая посещаемость. Причем решение о закрытии было принято еще в ноябре прошлого года.
«Согласно решению правления парламента Эстонии, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости», — передает телерадиокомпания ERR. Журналисты ссылаются на заявление пресс-службы парламента.
Еще в ноябре несколько эстонских компаний, а также государственных структур приняли решение отказаться от публикации официальных документов на русском языке. Например, минюст страны заявлял, что постепенно перестанет публиковать законопроекты на русском языке. В МВД Эстонии также приняли решение отказаться от русскоязычной рассылки, передает MK.RU. Причем еще в 2022 году, когда пытались принимать соответствующие законопроекты, они были отклонены.
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