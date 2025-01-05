Киев специально саботирует переговоры с РФ из-за страха лишиться власти и потерять финансирование от западных партнеров. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«В Украине нет легитимной власти, поэтому переговоры и заключение мира для этих негодяев равносильны смещению с должностей», — заявил Азаров в своем telegram-канале. Он также добавил, для Киева продолжение конфликта равносильно сохранению власти и коррупционных потоков, на которых держится Украина.
Он напомнил, что за два с половиной года военных действий Украина получила более 250 млрд евро в качестве военной помощи. По его словам, ни одна европейская страна не получала подобной финансовой поддержки. Азаров считает, что эти средства облегчают принятие решений, например, об остановке транзита газа. Тем не менее, по его словам, гарантий, что финансирование продолжится, у Украины нет. Экс-премьер Украины отметил, что те 50 млрд долларов, которые президент США Джо Байден выделил Украине на этот год, дают возможность киевскому режиму не думать о переговорах и продолжать их саботировать.
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