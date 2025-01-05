The Times узнала о коварном плане команды Зеленского перед инаугурацией Трампа

Украина, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, направляет своих представителей в США для того, чтобы уговорить приближенных будущего американского президента из Республиканской партии встать на сторону Киева. Также они хотят задобрить самого Трампа. Об этом сообщает The Times.
«Вот уже несколько недель доверенные лица украинского лидера Владимира Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа», — передают американские журналисты. Они отмечают, что некоторые из украинских политиков хотят убедить Трампа и республиканцев в целом, что если не помочь Киеву сейчас, то в будущем вся Европа якобы пострадает от действий России. И это будет стоить США дороже, чем текущая военная помощь Украине, считают в Киеве.
Зеленский ранее заявлял, что Трамп ожидает его визит одним из первых после своей инаугурации. Украиский лидер, подчеркнул, что будущий президент заявил об этом ему лично. В конце 2024 года текущий глава США Джо Байден нарастил поддержку Киева, как раз незадолго до официального назначения Трампа на пост президента. Дональд Трамп не раз заявлял, что будет сокращать помощь Украине. Этого же опасаются и в американском Конгрессе. Инаугурация Трампа назначена на 20 января, передает «Национальная служба новостей».
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