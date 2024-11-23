Путин подписал закон о материальной ответственности военных добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность для военных добровольцев за утрату или намеренное приведение в негодность выданных материальных средств. Надлежащий документ появился на сайте опубликования правовых актов.
«Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях… привлекаются к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании имуществу, которым добровольческие формирования обеспечиваются… И возмещают такой ущерб на условиях, в размерах и порядке, предусмотренных для военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в законе.
Если ущерб был причинен по неосторожности, то штраф будет в его размере, но не больше одного месячного оклада. Также добровольцев коснутся и нормы об ответственности в размере ущерба за хищение, уничтожение, повреждение, порчу и незаконное использование имущества.
При возмещении ущерба будут взимать половину полного оклада вместо полного, как это предусмотрено для контрактников. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами из добровольческих формирований производятся в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Общий размер всех удержаний не может превышать 50%. Документ вступил в силу с 23 ноября.
Госдума приняла закон еще 13 ноября. Тогда депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту.
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