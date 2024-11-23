23 ноября 2024

Путин подписал закон о материальной ответственности военных добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал закон об ответственности военных добровольцев 23 ноября
Владимир Путин подписал закон об ответственности военных добровольцев 23 ноября Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность для военных добровольцев за утрату или намеренное приведение в негодность выданных материальных средств. Надлежащий документ появился на сайте опубликования правовых актов.

«Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях… привлекаются к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании имуществу, которым добровольческие формирования обеспечиваются… И возмещают такой ущерб на условиях, в размерах и порядке, предусмотренных для военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в законе.

Если ущерб был причинен по неосторожности, то штраф будет в его размере, но не больше одного месячного оклада. Также добровольцев коснутся и нормы об ответственности в размере ущерба за хищение, уничтожение, повреждение, порчу и незаконное использование имущества.

При возмещении ущерба будут взимать половину полного оклада вместо полного, как это предусмотрено для контрактников. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами из добровольческих формирований производятся в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Общий размер всех удержаний не может превышать 50%. Документ вступил в силу с 23 ноября.

Госдума приняла закон еще 13 ноября. Тогда депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность для военных добровольцев за утрату или намеренное приведение в негодность выданных материальных средств. Надлежащий документ появился на сайте опубликования правовых актов. «Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях… привлекаются к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании имуществу, которым добровольческие формирования обеспечиваются… И возмещают такой ущерб на условиях, в размерах и порядке, предусмотренных для военнослужащих, проходящих службу по контракту», — говорится в законе. Если ущерб был причинен по неосторожности, то штраф будет в его размере, но не больше одного месячного оклада. Также добровольцев коснутся и нормы об ответственности в размере ущерба за хищение, уничтожение, повреждение, порчу и незаконное использование имущества. При возмещении ущерба будут взимать половину полного оклада вместо полного, как это предусмотрено для контрактников. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами из добровольческих формирований производятся в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Общий размер всех удержаний не может превышать 50%. Документ вступил в силу с 23 ноября. Госдума приняла закон еще 13 ноября. Тогда депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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