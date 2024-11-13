Некоторых россиян предупредили о наказании за порчу военного имущества

Госдума приняла закон о наказании добровольцев за порчу военного имущества
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Госдума приняла закон о привлечении к ответственности добровольцев наравне с военнослужащими по контракту
Госдума приняла закон о привлечении к ответственности добровольцев наравне с военнослужащими по контракту Фото:

Добровольцы будут привлечены к ответственности за причинение ущерба военной технике, оружию или иному военному имуществу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы.

«Они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет», — говорится в тексте закона. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту. 

Кроме того, на них также распространятся нормы о полной материальной ответственности за умышленные действия. Срок привлечения к ответственности составляет три года с момента обнаружения ущерба.

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Добровольцы будут привлечены к ответственности за причинение ущерба военной технике, оружию или иному военному имуществу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы. «Они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет», — говорится в тексте закона. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту.  Кроме того, на них также распространятся нормы о полной материальной ответственности за умышленные действия. Срок привлечения к ответственности составляет три года с момента обнаружения ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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