Некоторых россиян предупредили о наказании за порчу военного имущества

Добровольцы будут привлечены к ответственности за причинение ущерба военной технике, оружию или иному военному имуществу. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы.
«Они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет», — говорится в тексте закона. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Депутаты отметили, что наказание для добровольцев будет таким же, как и для военнослужащих по контракту.
Кроме того, на них также распространятся нормы о полной материальной ответственности за умышленные действия. Срок привлечения к ответственности составляет три года с момента обнаружения ущерба.
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