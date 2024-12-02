02 декабря 2024

В России за паленой выпивкой начнут следить из космоса

Производителей контрафактного алкоголя в РФ будут вычислять при помощи спутников
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Надзорным органам предоставят доступ к космическим технологиям Фото:

В РФ контролирующие ораны будут использовать данные из космоса при вычислении недобросовестных компаний, производящих паленый алкоголь. Соответствующий приказ Минфина вступит в силу 3 декабря.

«Надзорные органы при поиске предприятий, где злоупотребляют производственными возможностями, будут следить за колебаниями уровня выброса теплового излучения от здания, наличием дыма, а также передвижением железнодорожного и грузового транспорта рядом с объектами. Все эти данные можно получить при помощи дистанционного зондирования Земли из космоса», — со ссылкой на текст приказа пишет «Парламентская газета».

Разговоры о подобном механизме велись с 2020 года. Инициатива вносит изменение в список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках госконтроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Госдуме отмечают, что борьба с контрфактным алкоголем будет продолжена, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил устраивать контрольные закупки спиртосодержащей продукции в магазинах без согласования с прокуратурой, отмечает «Национальная служба новостей». А о главных признаках паленого алкоголя — узнаете из публикации телеканала 360.

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В РФ контролирующие ораны будут использовать данные из космоса при вычислении недобросовестных компаний, производящих паленый алкоголь. Соответствующий приказ Минфина вступит в силу 3 декабря. «Надзорные органы при поиске предприятий, где злоупотребляют производственными возможностями, будут следить за колебаниями уровня выброса теплового излучения от здания, наличием дыма, а также передвижением железнодорожного и грузового транспорта рядом с объектами. Все эти данные можно получить при помощи дистанционного зондирования Земли из космоса», — со ссылкой на текст приказа пишет «Парламентская газета». Разговоры о подобном механизме велись с 2020 года. Инициатива вносит изменение в список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках госконтроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Госдуме отмечают, что борьба с контрфактным алкоголем будет продолжена, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил устраивать контрольные закупки спиртосодержащей продукции в магазинах без согласования с прокуратурой, отмечает «Национальная служба новостей». А о главных признаках паленого алкоголя — узнаете из публикации телеканала 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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