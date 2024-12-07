Лавров усмехнулся попытке Запада рассчитать радиус поражения «Орешника»

Лавров: западные специалисты пытаются рассчитать радиус поражения «Орешника»
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Лавров уверен, что западные эксперты пытаются рассчитать дальность «Орешника»
Лавров уверен, что западные эксперты пытаются рассчитать дальность «Орешника» Фото:

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные специалисты пытаются определить дальность действия российской системы «Орешник». Он сказал об их попытках с иронией. Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Дохе.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — заявил министр. Так Лавров отреагировал на слова журналиста о том, что западные эксперты утверждают, что дальность действия «Орешника» при его размещении в Белоруссии способна охватить всю территорию Европы, в том числе и базы НАТО на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики ракетных систем «Орешник». В ответ российский лидер заявил, что это возможно. 

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные специалисты пытаются определить дальность действия российской системы «Орешник». Он сказал об их попытках с иронией. Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Дохе. «Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — заявил министр. Так Лавров отреагировал на слова журналиста о том, что западные эксперты утверждают, что дальность действия «Орешника» при его размещении в Белоруссии способна охватить всю территорию Европы, в том числе и базы НАТО на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики ракетных систем «Орешник». В ответ российский лидер заявил, что это возможно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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