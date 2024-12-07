Лавров усмехнулся попытке Запада рассчитать радиус поражения «Орешника»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные специалисты пытаются определить дальность действия российской системы «Орешник». Он сказал об их попытках с иронией. Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Дохе.
«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — заявил министр. Так Лавров отреагировал на слова журналиста о том, что западные эксперты утверждают, что дальность действия «Орешника» при его размещении в Белоруссии способна охватить всю территорию Европы, в том числе и базы НАТО на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики ракетных систем «Орешник». В ответ российский лидер заявил, что это возможно.
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