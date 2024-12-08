Путин наградил школьников, спасавших людей в «Крокусе»: кому еще достанутся медали и ордена

Путин наградил спасших пострадавших при теракте в «Крокусе» Гуреева и Горбунова
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Путин наградил главу Татарстана «Орденом за заслуги перед Отечеством»
Путин наградил главу Татарстана «Орденом за заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибающих» Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые оказали помощь пострадавшим во время теракта в «Крокусе» 22 марта. Об этом сообщается в официальном президентском указе.

«Наградить медалью „За спасение погибавших“ Тимура Гуреева и Андрея Горбунова», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что медали были вручены им за мужество и решительность, проявленные во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, президент вручил также ордена и другим выдающимся личностям России. Среди награжденных оказались главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова, которая получила орден «Мужества» посмертно, глава Татарстана Рустам Минниханов, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Аналогичную награду получили от Путина директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и актриса Алиса Фрейндлих.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибающих» Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые оказали помощь пострадавшим во время теракта в «Крокусе» 22 марта. Об этом сообщается в официальном президентском указе. «Наградить медалью „За спасение погибавших“ Тимура Гуреева и Андрея Горбунова», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что медали были вручены им за мужество и решительность, проявленные во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, президент вручил также ордена и другим выдающимся личностям России. Среди награжденных оказались главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова, которая получила орден «Мужества» посмертно, глава Татарстана Рустам Минниханов, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Аналогичную награду получили от Путина директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и актриса Алиса Фрейндлих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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