Путин наградил школьников, спасавших людей в «Крокусе»: кому еще достанутся медали и ордена

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибающих» Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые оказали помощь пострадавшим во время теракта в «Крокусе» 22 марта. Об этом сообщается в официальном президентском указе.
«Наградить медалью „За спасение погибавших“ Тимура Гуреева и Андрея Горбунова», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Отмечается, что медали были вручены им за мужество и решительность, проявленные во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Кроме того, президент вручил также ордена и другим выдающимся личностям России. Среди награжденных оказались главред «Народной газеты» из Курской области Юлия Кузнецова, которая получила орден «Мужества» посмертно, глава Татарстана Рустам Минниханов, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Аналогичную награду получили от Путина директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и актриса Алиса Фрейндлих.
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