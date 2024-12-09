Губернатор Филимонов одержал аппаратную победу над Мордашовым

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подчинил себе город, где базируется предприятие «Северстали» Алексея Мордашова — Череповец. Глава региона парализовал местную гордуму, зачистив ее от девяти депутатов, близких к предприятию. С начала его правления думу покинули девять человек из 26. Согласно уставу Череповца, дума стала неправомочной.
«Происходит общая реформа органов власти, в том числе законодательной. Часть депутатов покинула областной парламент, теперь это коснулось и депутатского корпуса в Череповце. Часть ушедших депутатов принадлежала к группе „Северстали“ и отвечала их интересам», — сообщил URA.RU депутат заксобрания Вологодской области Антон Холодов.
Он добавил, что речи о самороспуске гордумы не идет, потому что это — дополнительные расходы для бюджета на проведение масштабных довыборов. Вакантные девять мандатов будут «довыбирать» в начале февраля 2025 года. После этого дума изберет нового председателя. На данный момент в думе осталось 17 депутатов из 26. Для функционирования органа необходимо 18.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает: «Филимонов делает очевидную ставку на равноудаление от крупных корпораций. Ясно сформулированное требование играть по общим правилам привело к напряженным отношениям региональной власти с „Северсталью“ и лично Алексеем Мордашовым. „Северсталь“ характеризовалась высоким уровнем влияния на руководство Вологодской области, многие представители элиты, включая экс-губернатора, были ее выдвиженцами и лоббистами. Филимонов коренным образом изменил ситуацию, оздоровил ее».
Ранее URA.RU, что бывший сотрудник администрации президента Георгий Филимонов был назначен в Вологодскую область с важным федеральным заданием: ослабить влияние миллиардера Мордашова, который отказался поддерживать СВО из-за коммерческих интересов. Он отправил в отставку глав департаментов природных ресурсов, лесного комплекса, экономразвития, Облохотдепартамента и комитета по охране объектов культурного наследия. 21 марта 2024 подал в отставку первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак, замгубернатора по внутренней политике Евгений Богомазов и мэр Вологды Сергей Воропанов.
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