Мэрия Екатеринбурга потратила почти 300 млн рублей на отмененные «Игры дружбы»

10 декабря 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Соревнования перенесли на неопределенный срок (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Екатеринбурга потратила 294,8 миллиона рублей на подготовку стадиона «Калининец» ко «Всемирным играм дружбы», которые отложили указом президента РФ Владимира Путина на неопределенный срок. Это следует из документа о корректировке бюджета на 2024 год. Согласно проекту, 138,8 млн рублей город потратил на устройство комплексной системы безопасности стадиона «Калининец», еще на аналогичные цели 156 млн рублей выделили из регионального бюджета. На обеспечение бесплатного проезда волонтерам и аккредитованным лицам было отложено 16,5 млн рублей, однако их освоить не успели. Указ президента об отложении «Всемирных игр дружбы» опубликовали 2 декабря. Изначально соревнования с участием спортсменов со всего мира должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, но их отложили до лета 2025-го. Вероятной причиной переносов называли позицию Всемирного антидопингового агентства. Официально сообщалось, что даты скорректировали из-за того, что у ведущих атлетов будет недостаточно времени восстановиться перед турнирами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга потратила 294,8 миллиона рублей на подготовку стадиона «Калининец» ко «Всемирным играм дружбы», которые отложили указом президента РФ Владимира Путина на неопределенный срок. Это следует из документа о корректировке бюджета на 2024 год. Согласно проекту, 138,8 млн рублей город потратил на устройство комплексной системы безопасности стадиона «Калининец», еще на аналогичные цели 156 млн рублей выделили из регионального бюджета. На обеспечение бесплатного проезда волонтерам и аккредитованным лицам было отложено 16,5 млн рублей, однако их освоить не успели. Указ президента об отложении «Всемирных игр дружбы» опубликовали 2 декабря. Изначально соревнования с участием спортсменов со всего мира должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, но их отложили до лета 2025-го. Вероятной причиной переносов называли позицию Всемирного антидопингового агентства. Официально сообщалось, что даты скорректировали из-за того, что у ведущих атлетов будет недостаточно времени восстановиться перед турнирами.